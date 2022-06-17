Дарья Касаткина — Мария Саккари: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Берлине

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Берлине Дарья Касаткина — Мария Саккари.



Ставка: победа Саккари за 1.76.



«Верят букмекеры в Касаткину, верят. А я нет! Да, чуть больше месяца назад Дарья обыграла Марию в Мадриде на грунте в трёх сетах. Но это был грунт, да и не забываем про мою гипотезу обратных побед на коротком промежутке времени среди равносильных участниц.

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А теперь самый главный аргумент. Статистика. Гречанка Саккари обыграла в Берлине француженку Жанжан и австралийскую москвичку Гаврилову-Савилл. Кстати, Савилл очень схожа по стилю игры с Касаткиной. Такой же умный теннис, может, только менее мощный.



Россиянка Касаткина сыграла максимальное количество сетов за стартовые две встречи. В борьбе обыграв украинку Калинину и соотечественницу Александрову. Особо стоит отметить победу над Александровой, которая набрала приличный ход в последнее время.



Что касается статистической раскладки, то, по моим расчётам, подавляющее преимущество Саккари на подаче по сравнению с Касаткиной. Саккари если попадает первым мячом (каждый второй раз), то выигрывает 87% мячей (у Касатика этот показатель 67%). Но и на втором мяче Мария не промах — 68% (против 38% у Дарьи). Принимают девушки за небольшим преимуществом Дарьи. Чаще «брейкует» Касаткина (48% против 30%).



Если закрыть глаза на статистику на подаче, то шансы у Дарьи неплохие, но игра в теннис — это не только приём же… Рассчитываю, что именно за счёт подачи гречанка и пройдёт в полуфинал», — сказал Родин.

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