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Оскар Отте — Карен Хачанов: прогноз Павла Кириченко на игру 1/4 финала турнира в Галле

Оскар Отте — Карен Хачанов: прогноз Павла Кириченко на игру 1/4 финала турнира в Галле
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Галле между Оскаром Отте и Кареном Хачановым.

Ставка: победа Отте по эйсам с форой (-3.5) за 1.79.

«Отте и Хачанов сыграют в 1/4 турнира в Галле. На траве немецкий теннисист вкладывается в подачу. Вчера перебил по эйсам 15:2 Басилашвили, ранее 13:8 — Кечмановича.

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И выделю турнир на прошлой неделе, когда он подал 18 эйсов Берреттини, а итальянец на приеме обычно очень цепок. В длинных розыгрышах на траве Отте чувствует себя не очень комфортно, россиянин в обмене ударами выглядит предпочтительнее, поэтому Оскару есть смысл вновь вкладываться в подачу.

Хачанов несмотря на скорость травяного покрытия по части подач навылет практически не прибавил. Вчера по эйсам его превзошел даже скромный Ласло Дьере, неделей ранее в Хертогенбоше в этом компоненте Карен также не выделялся.

Подача Отте выглядит заметно острее, отсюда и предложенный вариант ставки», — сказал Кириченко.

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