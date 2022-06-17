Оскар Отте — Карен Хачанов: прогноз Павла Кириченко на игру 1/4 финала турнира в Галле

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Галле между Оскаром Отте и Кареном Хачановым.



Ставка: победа Отте по эйсам с форой (-3.5) за 1.79.



«Отте и Хачанов сыграют в 1/4 турнира в Галле. На траве немецкий теннисист вкладывается в подачу. Вчера перебил по эйсам 15:2 Басилашвили, ранее 13:8 — Кечмановича.

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И выделю турнир на прошлой неделе, когда он подал 18 эйсов Берреттини, а итальянец на приеме обычно очень цепок. В длинных розыгрышах на траве Отте чувствует себя не очень комфортно, россиянин в обмене ударами выглядит предпочтительнее, поэтому Оскару есть смысл вновь вкладываться в подачу.



Хачанов несмотря на скорость травяного покрытия по части подач навылет практически не прибавил. Вчера по эйсам его превзошел даже скромный Ласло Дьере, неделей ранее в Хертогенбоше в этом компоненте Карен также не выделялся.



Подача Отте выглядит заметно острее, отсюда и предложенный вариант ставки», — сказал Кириченко.



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