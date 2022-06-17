Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: ставка Игоря Панкова на игру турнира в Галле

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут.



Ставка: победа Баутисты-Агута с форой (+3) за 2.16.



«Тяжело в туре найти для Даниила Медведева более неудобного соперника, чем Роберто Баутиста-Агут. Испанец выиграл все три очных матча. Правда, на траве играть не приходилось, но Роберто — универсальный теннисист, успел получить травяную игровую практику и вряд ли следует ждать от него полного провала.

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Сам Медведев вторую неделю играет на траве – пять побед и одно поражение. Но по-настоящему уверенно и без проблем по счёту он смог выиграть только у Гоффена в Галле.



Баутиста-Агут играет после приличной паузы, определённые опасения были в прогнозах, что тяжело ему придётся. Но Фучович по ходу матча снялся. А с Грикспором сказался и класс, и было заметно, как уже по ходу матча испанец прибавлял, подстраивался на приёме.



Роберто один из тех, кто может «потягаться» с Даниилом на задней линии, в тягучести, в умении тактически удивить, поставить в невыгодное положение. Тяжело однозначно сказать, готов ли нынешний первый номер мирового рейтинга к такому сопернику. Проверить в ставке неудобного соперника, думаю, всё же стоит», — сказал Панков.



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