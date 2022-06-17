«Белшина» — «Энергетик»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси «Белшина» – «Энергетик».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.



«Белшина» плохо стартовала в чемпионате, но в пяти последних матчах дважды победила и дважды сыграла вничью. Место в середине таблицы после 10 туров – отчасти даже неожиданный результат для «шинников». Но только отчасти.

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Если внимательно присмотреться к коллективу, которому прочили вылет, то обнаружится на тренерском мостике опытный тренер Виталий Павлов, который много работал в элитном дивизионе и хорошо знает турнир. А это значит, что из любого подбора исполнителей он может выжимать максимум, чтобы добиваться результата при достаточно простом, но эффективном футболе. Собственно, команда из Бобруйска это и демонстрирует после лёгкой пробуксовки на старте сезона.



«Энергетик» – история другая. Клуб идёт на втором месте! И наверняка закончит первый круг в тройке призёров. За счёт сыгранности и функциональной готовности «студенты» стабильно набирают очки, открывают новых футболистов, но не демонстрируют амбиции. Дело в том, что летом могут по традиции уйти лидеры. Вытянуть сезон и остаться на пьедестале не получится. Но пока можно играть.



После паузы на матчи сборных тяжело прогнозировать результат. Вроде бы «Энергетик» должен забирать три очка, но всё же обращаю внимание на результативность обеих команд. И верх по голам тут смотрится прочнее, чем успех гостей», — сказал Ходасевич.

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