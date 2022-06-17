«Витебск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Николая Ходасевича на игру чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: победа «Витебска» с форой (0) за 2.42.



«Витебск» заходит на очень важный матч. Пока у команды с берегов Двины всё печально: одна победа при четырёх ничьих, ушли помощники главного тренера Евгения Чернухина, а ему, по слухам, выдвинули ультиматум: или победа над «Торпедо», или расставание.

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Впрочем, сам тренер этот инсайд опроверг. Но очевидно, что «Витебск» завис над подвалом таблицы, имеет неплохой состав по меркам лиги и не оправдывает ожиданий. Так что любое развитие событий стоит допускать.



Главный тренер «Торпедо» Дмитрий Молош пока на посту, хотя вокруг его персоны слухов ходило много на протяжении весеннего отрезка дистанции. Напомню, жодинцам прочили борьбу за медали, а на деле всё оказалось прозаичнее: две победы и две ничьих после девяти сыгранных матчей. На данный момент – соседство с «Витебском» в таблице.



Жаркий будет матч, большая ответственность за результат у обоих клубов. Не исключал бы ничейного исхода. Ну и на голы рассчитывать тут не приходится. Но всё-таки кажется, что хозяева попробуют зацепиться за результат. Потенциал для этого имеется. Плюс домашняя встреча.

Соперник не такой сильный, чтобы заранее проиграть. «Витебск» может даже разжиться викторией. Да, выглядит невероятно, но таков чемпионат Беларуси – все примерно равны», — сказал Ходасевич.

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