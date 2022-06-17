Майк Родригес — Джереми Мэй: прогноз Глеба Кожикова на бой CES 69

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Майк Родригес — Джереми Мэй в рамках турнира CES 69.
Ставка: ТМ 1.5 за 1.65.
«Родригес (11-7) — бывший боец UFC, был уволен из лучшего промоушена мира за затянувшуюся серию из поражений. Майк — габаритный ударник, обладающий нокаутирующей способностью, но слабой стороной которого являются борьба и кардио.
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Мэй (13-11) близок к тому, чтобы сравнять количество побед и поражений в своём рекорде, боец весьма посредственный, как правило, проигрывает и выигрывает досрочно. И да, последний раз побеждал Джереми в 2015-м Алексея Кудина рычагом локтя.
На мой взгляд, в этом бою ТМ лежит на поверхности: с большой долей вероятности Майк нокаутирует Джереми, но и небольшие шансы есть у Мэя провести сабмишен, так как Родригес уязвим в партере», — сказал Кожиков.
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