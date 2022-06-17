Эксперты: Кейн и Мбаппе — главные претенденты на звание лучшего бомбардира ЧМ-2022

На ЧМ-2022 определились все участники. Букмекеры уже предлагают различные линии на турнир. Разумеется, можно сделать ставки и на лучшего бомбардира турнира.
Букмекеры оценили шансы сборной Англии не выйти из группы ЧМ-2022.
По оценке аналитиков, главные претенденты на почётное звание — англичанин Гарри Кейн и француз Килиан Мбаппе. Поставить на любого из этих игроков можно с коэффициентом 9.00.
Следом в букмекерских прогнозах идёт Криштиану Роналду, на легендарного португальца можно поставить за 11.00.
Шансы Карима Бензема, Лионеля Месси и Ромелу Лукаку оценили коэффициентом 15.00. На Неймара можно сделать ставку с коэффициентом 17.00.
Победа лидера сборной Нидерландов Мемфиса Депая или англичанина Рахима Стерлинга идёт за 20.00. Если лучшим бомбардиром станет бразилец Винисиус, сыграет ставка с коэффициентом 25.00.
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Итоги сезона РПЛ. Определяем главных героев сезона.
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