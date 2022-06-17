Хуберт Хуркач — Феликс Оже-Альяссим: прогноз Владимира Чаплыгина на матч ATP в Галле

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 1/4 финала мужского турнира в Галле Хуберт Хуркач — Феликс Оже-Альяссим.

Ставка: победа Оже-Альяссима по эйсам за 1.64.



«Давайте посмотрим статистику сегодняшних соперников. Берём только матчи на травяном покрытии, состоявшиеся за последний год.

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Хуберт Хуркач в среднем за гейм делает 0.58 эйса, а от своих соперников пропускает 0.61 эйса. Феликс Оже-Альяссим в среднем за гейм делает 0.87 эйса, а от соперников он пропускает с частотой 0.30 эйса за гейм. Так что цифры указывают на явное преимущество канадца как в игре на своей подаче, так и на приёме.



За свою карьеру теннисисты играли друг против друга дважды. Причём один из матчей состоялся на траве. В июне 2021 года по итогам двух сетов Феликс Оже-Альяссим уверенно победил по эйсам со счётом 9:4. Выиграл он и в 2019 году на открытом харде, но уже с более скромным счётом 7:6», — сказал Чаплыгин.



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