Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: когда бой, какие титулы на кону, где смотреть

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший.



Где покажут бой Бетербиев — Смит.



На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



Начало поединка — не ранее 6:00 мск. Российские каналы поединок не покажут.



Букмекеры считают явным фаворитом Бетербиева. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.12. Шансы Смита аналитики оценили коэффициентом 6.50. Ничья по итогам боя идёт за 30.00.



На то, что бой продлится все 12 раундов, можно поставить за 3.95. Сделать ставку на то, что поединок завершится досрочно, можно с коэффициентом 1.23.



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