«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали шансы команд выиграть женский Суперкубок России

Сегодня, 18 июня, состоится матч за женский футбольный Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех ЦСКА оценивается аналитиками в 2.90 — 34% вероятности. Заключить пари на ничью в основное время можно за 3.00.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.67, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.07.



На гол «Локомотива» дают коэффициент 1.30, а гол ЖФК ЦСКА оценивается за 1.37. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.86.

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