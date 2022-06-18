«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: эксперты назвали фаворита 2-го матча финала Кубка Стэнли 19 июня

19 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.
Овечкин не сдержал смеха, рассказывая о бывшем игроке «Вашингтона» Бураковски.
Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.02 — 33% вероятности.
Букмекеры считают, что второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 19 июня 2022 года будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.30.
Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.80.
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