Букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в финал турнира ATP-500 в Галле

Сегодня, 18 июня, Даниил Медведев и Оскар Отте сыграют в полуфинале турнира в Галле. Начало — не ранее 15:35 мск.

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Эксперты в своих прогнозах выделяют явного фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.14, что приблизительно равно 87% вероятности. На успех Отте можно поставить в букмекерских конторах за 5.60.



Аналитики при этом не сомневаются, что матч 1/2 финала турнира ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Оскар Отте получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.34, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.56. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

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