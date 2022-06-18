Даниил Медведев — Оскар Отте: во сколько, где смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир

Сегодня, 18 июня, Даниил Медведев и Оскар Отте сыграют в полуфинале турнира в Галле. Начало — не ранее 15:35 мск.
Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?
Прямую трансляцию финала турнира можно будет посмотреть с помощью Eurosport Player.
Эксперты в своих прогнозах выделяют явного фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.14, что приблизительно равно 87% вероятности. На успех Отте можно поставить в букмекерских конторах за 5.60.
Аналитики при этом не сомневаются, что матч 1/2 финала турнира ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Оскар Отте получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.34, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.56.
Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.
Тарпищев: осенью рейтинг Алькараса будет фантастическим.
Медведев объяснил, за счёт чего обыграл Баутиста-Агута.
Чесноков: такой Медведев мог выиграть Уимблдон, но турнир ему не светит.
Медведев признался, что почувствовал облегчение из-за пропуска Уимблдона.
Медведев назвал Серену Уильямс сильнейшей теннисисткой в истории.
- 18 июня 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:32
- 17 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
- 16 июня 2022
-
21:13
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:56
-
10:00
-
08:00
- 15 июня 2022
-
23:19
-
20:22
-
19:00