«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Алексея Андронова на второй матч финала Кубка Стэнли

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

Ставка: индивидуальный тотал «Тампы» больше 2.5 шайбы за 1.78.

«Стартовал финал Кубка Стэнли. Многие эксперты уверены, что эта серия должна стать очень красивой. Играет «Тампа», которая в случае победы в третий раз подряд может претендовать на титул «команды-династии».

Овечкин не сдержал смеха, рассказывая о бывшем игроке «Вашингтона» Бураковски.

«Колорадо» уже давно сильно выступает в своей конференции, но зачастую это всё касалось регулярного чемпионата. Похоже, что пазл сложился. Молодые игроки уже повзрослели.



Первый матч в Денвере получился двусмысленным. Андрей Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы за первый период. Думаю, что это связано всё же с местом проведения матча, среднегорьем, и необходимостью акклиматизации.



«Колорадо» с первых минут начал идти вперёд и заставлять соперника много бегать. Предполагаю, что ко второй игре, которая пройдёт снова в Денвере, акклиматизация уже должна пройти. «Тампа» должна выглядеть лучше.

Ещё одна история в этой серии — это игра вратарей. Василевский всё же сильнее любого из вратарей «Колорадо». Дарси Кемпер пропустил три шайбы за первые 14 бросков. Отсюда и моя ставка. Стоит ждать верховой хоккей, в том числе от «Тампы», поэтому индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы. Уверенность – 8 по 10-балльной системе».

Кучеров покорил достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли Петера Форсберга.

Журналист ESPN назвал первый гол «Колорадо» ошибкой Василевского.

Вайсфельд: ЦСКА будет искать иностранца на вратарскую позицию.

В «Монреале» рассказали, почему обменяли Уэбера на Дадонова.



The Athletic: Георгиев почти наверняка покинет «Рейнджерс».



Кожевников: Кучерова уже можно называть великим.