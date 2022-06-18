«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Алексея Андронова на второй матч финала Кубка Стэнли

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Ставка: индивидуальный тотал «Тампы» больше 2.5 шайбы за 1.78.
«Стартовал финал Кубка Стэнли. Многие эксперты уверены, что эта серия должна стать очень красивой. Играет «Тампа», которая в случае победы в третий раз подряд может претендовать на титул «команды-династии».
Овечкин не сдержал смеха, рассказывая о бывшем игроке «Вашингтона» Бураковски.
«Колорадо» уже давно сильно выступает в своей конференции, но зачастую это всё касалось регулярного чемпионата. Похоже, что пазл сложился. Молодые игроки уже повзрослели.
Первый матч в Денвере получился двусмысленным. Андрей Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы за первый период. Думаю, что это связано всё же с местом проведения матча, среднегорьем, и необходимостью акклиматизации.
«Колорадо» с первых минут начал идти вперёд и заставлять соперника много бегать. Предполагаю, что ко второй игре, которая пройдёт снова в Денвере, акклиматизация уже должна пройти. «Тампа» должна выглядеть лучше.
Ещё одна история в этой серии — это игра вратарей. Василевский всё же сильнее любого из вратарей «Колорадо». Дарси Кемпер пропустил три шайбы за первые 14 бросков. Отсюда и моя ставка. Стоит ждать верховой хоккей, в том числе от «Тампы», поэтому индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы. Уверенность – 8 по 10-балльной системе».
Кучеров покорил достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли Петера Форсберга.
Журналист ESPN назвал первый гол «Колорадо» ошибкой Василевского.
Вайсфельд: ЦСКА будет искать иностранца на вратарскую позицию.
В «Монреале» рассказали, почему обменяли Уэбера на Дадонова.
The Athletic: Георгиев почти наверняка покинет «Рейнджерс».
Кожевников: Кучерова уже можно называть великим.
- 18 июня 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:32
- 17 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
- 16 июня 2022
-
21:13
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:56
-
10:00
-
08:00
- 15 июня 2022
-
23:19