Артур Бетербиев — Джо Смит: прогноз Вадима Тихомирова на бой WBC, IBF и WBO 19 июня 2022

Эксперт в смешанных единоборствах, экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Артур Бетербиев – Джо Смит в полутяжёлом весе за титулы чемпиона WBC, IBF и WBO.

Прогноз Вячеслава Василевского на бой Бетербиев — Смит.

Ставка: тотал меньше 10.5 раунда за 1.60.

«Впереди у нас боксёрский поединок между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом.



Не так много в России людей, которые до конца понимают, в какой форме Бетербиев, а уж тем более Смит. Если Бетербиев выйдет в идеальной форме, то Смиту будет очень тяжело драться с Артуром.



Но давайте признаем, что в карьере Бетербиева уже было всё самое главное, ему 37 лет. Можно легко представить, что он пресытился боксом, что он не сможет разогнать себя на максимум к этому бою.



У Смита есть удар, и эта особенность заставит Бетербиева быть очень собранным и не затягивать поединок. Более-менее интересный коэффициент на тотал меньше 10.5 раунда. Я бы предположил именно этот исход.



Смит не тянет на автора сенсации, но наличие у него хорошего удара какие-то шансы ему оставляет».

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