Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Артур Бетербиев — Джо Смит: прогноз Вадима Тихомирова на бой WBC, IBF и WBO 19 июня 2022

Артур Бетербиев — Джо Смит: прогноз Вадима Тихомирова на бой WBC, IBF и WBO 19 июня 2022
Комментарии

Эксперт в смешанных единоборствах, экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Артур Бетербиев – Джо Смит в полутяжёлом весе за титулы чемпиона WBC, IBF и WBO.

Прогноз Вячеслава Василевского на бой Бетербиев — Смит.

Ставка: тотал меньше 10.5 раунда за 1.60.

«Впереди у нас боксёрский поединок между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом.

Не так много в России людей, которые до конца понимают, в какой форме Бетербиев, а уж тем более Смит. Если Бетербиев выйдет в идеальной форме, то Смиту будет очень тяжело драться с Артуром.

Но давайте признаем, что в карьере Бетербиева уже было всё самое главное, ему 37 лет. Можно легко представить, что он пресытился боксом, что он не сможет разогнать себя на максимум к этому бою.

У Смита есть удар, и эта особенность заставит Бетербиева быть очень собранным и не затягивать поединок. Более-менее интересный коэффициент на тотал меньше 10.5 раунда. Я бы предположил именно этот исход.

Смит не тянет на автора сенсации, но наличие у него хорошего удара какие-то шансы ему оставляет».

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бетербиев — Смит.

Поветкин заявил, что может вернуться на ринг.

Хабиб — Магомедшарипову: добро пожаловать в клуб нормальных людей.

Григорий Дрозд дал прогноз с коэффициентом 9.50 на бой Бетербиев — Смит.

Тренер бойца UFC Волкова: Дзюба мог добиться успеха в единоборствах.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022