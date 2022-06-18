«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: ставка Павла Лысенкова на второй матч плей-офф НХЛ 19 июня

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.99.

«В первом матче «Колорадо» победил в овертайме. Игра была равная, всё могло качнуться в любую сторону.

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«Тампа» всегда слабо проводит в этом году первые матчи серий. Были поражения 0:5 от «Торонто» и 2:6 от «Рейнджерс», но потом «Тампа» играет совсем иначе. Плюс у «Колорадо» есть фактор среднегорья – они ловят соперника на том, что дышать трудно почти на высоте 2000 метров. Но на третий-четвёртый день соперник перестраивается и становится сильнее.



Я бы не стал здесь искать победителя. Мне кажется, что серия должна получиться весёлой, от атаки. У «Колорадо» мощное нападение — звенит первая тройка Ничушкин – Ландеског – Маккиннон, со вторым звеном тоже всё в порядке, должен вернуться Кадри. В «Тампу» вернулся Пойнт, есть Кучеров, так что с нападением всё будет хорошо.



Не считаю Кемпера из «Колорадо» звёздным вратарём, он может пропускать по три-четыре шайбы. Василевский должен найти себя после четырёх пропущенных шайб, поэтому я бы предложил здесь идти от тотала больше. Моя ставка – тотал больше 6 шайб за 1.99. Я бы поверил в то, что мы снова увидим достаточно много голов».

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