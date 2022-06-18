«Колорадо» — «Тампа»: прогноз Виталия Славина на 2-й матч серии за Кубок Стэнли 19 июня

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Ставка: «Тампа» победит и тотал больше 4.5 шайбы за 3.50.
«В первом матче в овертайме победил «Колорадо». Во всём виноваты адаптация и акклиматизация. У «Колорадо» изначально есть преимущество перед соперниками, так как Денвер расположен на высоте 1600 метров, там разреженный воздух.
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Хозяева к этому привычны, а у соперника всегда возникают проблемы именно в первом матче. «Тампа» уступила «Колорадо» именно в скорости, она не смогла создать давление у ворот Кемпера.
Я так понимаю, что «Тампа» никуда из Денвера не уехала, поэтому полностью адаптируется и будет совсем другая игра. Тренер «Тампы» Джон Купер умеет делать выводы. Добавлю, что в первом матче у «Тампы» не пошло большинство, совершенно не ладился розыгрыш.
Думаю, что во втором матче выиграет действующий чемпион, потому что отступать ему некуда, так как 0-2 с «Колорадо» будет отыграть сложно. Это не «Рейнджерс».
Я бы поставил на «Тампу», так как она сильнее и опытнее, плюс вратарская позиция лучше. Я бы поставил на её победу в основное время и на то, что при этом будет заброшено не менее пяти шайб».
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