Артур Бетербиев — Джо Смит: во сколько начало, где смотреть бой онлайн, трансляция, ставки

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший.

Прогноз Вячеслава Василевского на бой Бетербиев — Смит.

На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



Начало поединка — не ранее 6:00 мск в 19 июня. Российские каналы поединок не покажут. Трансляция этой встречи будет доступна в телеграм-канале FightSpace и начнётся не ранее 5:00 мск. Для того чтобы трансляция была вам доступна, необходимо подписаться на канал и убедиться, что ваше приложение Telegram обновлено до актуальной версии.



Букмекеры считают явным фаворитом Бетербиева. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.12. Шансы Смита аналитики оценили коэффициентом 6.50. Ничья по итогам боя идёт за 30.00.



На то, что бой продлится все 12 раундов, можно поставить за 3.95. Сделать ставку на то, что поединок завершится досрочно, можно с коэффициентом 1.23.

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