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Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: фрибет 2000 рублей к чемпионскому бою

Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: фрибет 2000 рублей к чемпионскому бою
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В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Начало — не ранее 6:00 мск.

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