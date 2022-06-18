Костя Цзю сделал прогноз на бой Артур Бетербиев — Джо Смит

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что считает россиянина Артура Бетербиева явным фаворитом в бою против Джо Смита-младшего.
Ставка: победа Бетербиева за 1.15.
«Я верю в Артура, но сложно сейчас сказать, какой бой будет. Тут всё зависит от подготовки, которую проделали оба боксёра. Верю, что победит россиянин.
Григорий Дрозд дал прогноз с коэффициентом 9.50 на бой Бетербиев — Смит.
Какие могут быть ключи у Джо Смита к победе над Бетербиевым? Смит может перехитрить Артура каким-то образом. Перебить Бетербиева однозначно не получится, а перехитрить — может быть, но шансы на подобный расклад, как мне кажется, невелики», — сказал Цзю.
Бой Бетербиева и Смита-младшего состоится в ночь с 17 на 18 июня в Нью-Йорке (США).
Где смотреть бой Бетербиев — Смит.
Прогноз Вячеслава Василевского на бой Бетербиев — Смит.
Тренер бойца UFC Волкова: Дзюба мог добиться успеха в единоборствах.
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