Букмекеры оценили шансы «Тампы» сравнять счёт в финале НХЛ с «Колорадо»

19 июня пройдёт второй матч финала плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры намечено на 3:00 мск.
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Счёт в серии 1-0 в пользу «Эвеланш». В первой встрече хозяева победили в овертайме со счётом 4:3.
Аналитики вновь отдают предпочтение «лавинам». Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.16, это около 46% вероятности. Успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.02 — 33% вероятности. Ничья после трёх периодов доступна за 4.85 (21%).
Эксперты ждут, что второй матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.30.
Гол до истечения первой минуты идёт за 11.0, гол в пустые ворота — за 3.00.
Победа «Тампы» с учётом дополнительного времени доступна за 2.25, победа «Колорадо» — за 1.70.
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