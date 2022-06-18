Италия U19 — Румыния U19: прогноз Эльвина Керимова на матч молодёжного ЧЕ-2022

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Италия U19 — Румыния U19.

Слуцкий был готов тренировать «Рубин» бесплатно весь сезон.

Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

«Завершились матчи Лиги наций, но футбол на этом не завершился, потому что в Словакии начинается чемпионат Европы среди молодёжных сборных. В первом туре сборная Италии сыграет с командой Румынии. В их группе также будут играть Франция и хозяева первенства Словакия.



Италия уже в восьмой раз принимает участие в таком чемпионате, а Румыния — во второй. Командам, чтобы пройти в финальную часть соревнований, нужно было пройти два раунда отбора. Итальянцы сделали это очень уверенно. В первом отборочном раунде они одержали три победы. В элитном раунде удалось набрать семь очков. Группа была непростой: Германия, Бельгия и Финляндия.



Румыния в первом отборочном раунде одержала две победы и один раз уступила, а в элитном раунде на счету Румынии было две победы и одно поражение.

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Если посмотреть на состав Италии, то он, безусловно, сильнее. Есть интересные исполнители. Диего Копполо уже дебютировал в Серии А за основу «Вероны». Он провел четыре матча в чемпионате и один в Кубке Италии. Есть интересный полузащитник Казадей, есть представители «Ювентуса», «Интера». Есть полузащитник Миретти, забивший недавно победный гол в матче с Турцией.



Сборную Италии тренирует Кармине Нунсиатто, специалист, который успешно прошел с командой отборочный цикл и сейчас сделает все, чтобы Италия выиграла этот турнир.



В составе Румынии определенно выделяется Энес Сали. Он рекордсмен, так как прошлой осенью в возрасте 15 лет дебютировал в составе национальной сборной Румынии в матче против Лихтенштейна. Сали совсем недавно был в академии «Барселоны». Сейчас он играет за академию Георги Хаджи. Сейчас это главная звезда сборной Румынии. Может быть, через несколько лет мы о нём ещё услышим и он станет новым Георгием Хаджи.



Румыния и с точки зрения результатов, и по составу играла не так уверенно, как Италия. Я бы в первом туре поставил на победу Италии. Все же впереди ещё и матч со Словакией, потом Францией. Италии нужно начать с побед, но при этом я не думаю, что они разгромят соперника и игра будет результативной. Скажется фактор волнения, нервозности, все же первый тур.



Я возьму победу сборной Италии при тотале матча меньше 3.5 мяча. В данном турнире сборная Италии всё же одна из главных фаворитов».

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