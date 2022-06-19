Эксперты оценили шансы Месси забить больше Роналду в 2022 году

Футбольный клубный сезон-2021/2022 завершился, все путёвки в финальный раунд чемпионата мира — 2022 в Катаре разыграны. Пока что европейский футбол ушёл в отпуск, но 2022 год ещё не завершён.

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Аналитики сделали сравнительный прогноз результативности двух самых известных футболистов современности. Если за весь 2022 год Лионель Месси забьёт больше голов в официальных играх, чем Криштиану Роналду, сыграет коэффициент 1.67 (59% вероятности). Если результативнее всё же окажется португалец, сыграет коэффициент 2.20 (45% вероятности).

На данный момент у Месси 11 забитых мячей в 2022 году, а у Роналду — 12.

Сделать ставку на то, что аргентинец забьёт больше 27,5 мяча до конца года, предлагается с коэффициентом 1.90. Индивидуальный тотал португальца больше 26,5 гола оценивается в 1.97.

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