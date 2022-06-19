Англия — Австрия: прогноз Дениса Наливайко на матч молодёжного ЧЕ-2022

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Англии и Австрии.

Ставка: победа англичан с форой (-1) за 2.05.

«Понятно, что, когда мы говорим про такой турнир, всегда фаворитом хочется считать и даже нужно считать те сборные, у которых конкурентоспособные чемпионаты, где развит молодёжный футбол.

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Конечно, сборная Англии таковой является. Если посмотреть на состав, то там много воспитанников «Челси» и «Тоттенхэма». В целом много игроков из топовых английских клубов.



У австрийцев тоже есть такие. Есть человек из «Ювентуса». Есть Юсуф Демир, который не поиграл, но попытался поиграть в «Барселоне». Учитывая это, матч для сборной Англии будет тяжёлым. Сборная Англии хоть на каком-то турнире сборных должна триумфовать. Не говорю, что она выиграет этот турнир, но будет одним из фаворитов. Предлагаю сделать ставку на победу англичан с форой (-1)».

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