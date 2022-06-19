Сербия — Израиль: ставка Артура Петросьяна на матч молодёжного чемпионата Европы — 2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Сербия – Израиль в рамках молодёжного чемпионата Европы.
Ставка: победа Сербии за 1.91.
«Всегда немного рискованно ставить на первый тур крупных турниров, но в то же время это тот момент, когда больше шансов найти валуй в предлагаемых букмекерами коэффициентах.
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В этом матче как раз, как кажется, он присутствует. В отсутствие сборных Испании, Португалии и Германии на этом первенстве сборная Сербии вполне может считаться одним из фаворитов. У Александра Йовича хорошая, качественная и мотивированная команда, которая пару недель назад выиграла непростую квалификационную группу, опередив и Норвегию, и Украину, и Нидерланды, обыграв последние на их поле.
У Израиля тоже сейчас чуть ли не лучшие за всю историю молодёжные сборные и постепенно повышающийся общий уровень футбола в стране.
Но прямо сейчас сербы кажутся более боеспособной командой. Наверняка они будут контролировать ход встречи и окажутся ближе к победе».
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