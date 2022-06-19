«Тенерифе» — «Жирона»: прогноз Александра Вишневского на ответный матч за выход в Примеру

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч плей-офф Сегунды «Тенерифе» — «Жирона».

Ставка: победа «Тенерифе» с форой (0) за 1.63.

«По итогам этого матча определится последний участник Примеры следующего сезона. В первой игре в Жироне команды сыграли со счётом 0:0, теперь «Тенерифе» будет принимать «Жирону» дома, и думаю, что островитяне смогут победить.

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Почему? Они выглядят посильнее по составу, закончили регулярный чемпионат выше «Жироны» в турнирной таблице и дважды обыграли «Жирону» в чемпионате – 2:1 и 1:0.



Наконец, «Тенерифе» давно обеспечил себе участие в плей-офф, позволил себе в концовке чемпионата не тратить лишних сил и сохранил их для решающих матчей, в которых добивался хороших результатов – дважды в полуфинале выиграл у «Лас-Пальмаса» и сыграл вничью в гостях в первом финале в Жироне. В то же время «Жирона» билась за выход в плей-офф до последнего тура и так давно проводит решающие матчи подряд, что должна уже когда-то оступиться.



Думаю, тут логично ждать победы «Тенерифе». Тем более что коэффициент на победу хозяев довольно высок. А ещё выше коэффициент на победу «Тенерифе» с разницей в один-два гола. Более же осторожный вариант ставки на хозяев поля – это ставка с форой (0)».

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