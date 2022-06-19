Узбекистан U23 — Саудовская Аравия U23: ставка Артура Петросьяна на финал Кубка Азии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Узбекистан U23 – Саудовская Аравия U23 в рамках финала Кубка Азии U23.

Ставка: победа сборной Узбекистана с форой (0) за 1.70.

«Узбекская сборная производит наилучшее впечатление на турнире, который проходит у неё дома. Команда Тимура Кападзе отлично готова физически, много и с удовольствием атакует и довольно слаженно обороняется.

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Казалось, что полуфинал с японцами станет первой серьёзной проверкой для неё, но она её прошла и глазом не моргнув, легко переиграв соперника, который несколькими днями ранее разгромил ещё более мощных корейцев.



Из персоналий выделяется Жалоиддин Содыков – настоящий десятый номер, ведущий и читающий игру, и отдающий, и бьющий. Немецкий комментатор во время полуфинала окрестил его узбекским Месси, и это сравнение даже не вызвало улыбку.



Сборная Саудовской Аравии куда более прагматична, больше склонна к игре вторым номером и контратакам – она также хороша физически и хорошо себя чувствует в непростых климатических условиях.



Думаю, узбеки будут контролировать игру, выиграют по большинству статистических показателей и должны быть ближе к победе».

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