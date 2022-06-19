Англия — Австрия: прогноз Ивана Млечного на матч молодёжного чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Англия U19 – Австрия U19 в рамках молодёжного чемпионата Европы.

Ставка: победа англичан и тотал больше 2.5 мяча аз 2.22.

«Стартует молодёжный чемпионат Европы до 19 лет, который хочется с вами обсудить. Матч Англия – Австрия. Сразу скажу, что в подобных турнирах забивается очень много мячей. От этого и будем отталкиваться.

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Сборная Англии прошла квалификацию, забив девять мячей за три матча, а пропустив всего один мяч. У неё есть прекрасный нападающий, который уже провёл одну игру за основу «Тоттенхэма» и наколотил в отборе шесть мячей. Как мне кажется, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в этом турнире. Команда в очень хорошей форме и претендует на золото.



Австрия тоже вышла с первого места в своей группе, но у неё было всего два матча. Один австрийцы выиграли, а второй сыграли вничью.



Как мне кажется, этот матч будет богатым на голы. Сборная Англии смотрится сейчас сильнее, поэтому я предлагаю поставить на её победу при тотале больше 2.5 мяча».

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