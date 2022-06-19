Англия — Австрия: прогноз Ивана Млечного на матч молодёжного чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Англия U19 – Австрия U19 в рамках молодёжного чемпионата Европы.
Ставка: победа англичан и тотал больше 2.5 мяча аз 2.22.
«Стартует молодёжный чемпионат Европы до 19 лет, который хочется с вами обсудить. Матч Англия – Австрия. Сразу скажу, что в подобных турнирах забивается очень много мячей. От этого и будем отталкиваться.
Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.
Сборная Англии прошла квалификацию, забив девять мячей за три матча, а пропустив всего один мяч. У неё есть прекрасный нападающий, который уже провёл одну игру за основу «Тоттенхэма» и наколотил в отборе шесть мячей. Как мне кажется, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в этом турнире. Команда в очень хорошей форме и претендует на золото.
Австрия тоже вышла с первого места в своей группе, но у неё было всего два матча. Один австрийцы выиграли, а второй сыграли вничью.
Как мне кажется, этот матч будет богатым на голы. Сборная Англии смотрится сейчас сильнее, поэтому я предлагаю поставить на её победу при тотале больше 2.5 мяча».
Зиньковский проходит медосмотр для «Спартака».
Главный тренер «Локомотива»: уход Рыбуса пройдёт безболезненно.
Кокорин, Моуринью или Златан? Кто выиграет Серию А в 2023 году.
Хаджи: Зиньковскому в основу «Спартака» пока рановато.
Неймар: тяжело быть спортсменом, не удаётся даже отпраздновать день рождения.
Слуцкий ответил на вопрос о будущем Самошникова и Дюпина.
- 19 июня 2022
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:00
-
10:49
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
05:27
-
00:27
- 18 июня 2022
-
23:41
-
21:13
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:32
- 17 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00