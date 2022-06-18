«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: ставка Дарьи Мироновой на второй матч серии 19 июня 2022 года

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, дала прогноз на второй матч серии финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ставка: индивидуальный тотал «Тампы» больше 2.5 шайбы за 1.81.
«Плохое начало матча со стороны «Тампы», которая медленно вкатывалась в игру, пропустила три шайбы в первые 10 минут. «Колорадо», в свою очередь, разрядилось по полной. Три гола – за 4,5 минуты.
Овечкин не сдержал смеха, рассказывая о бывшем игроке «Вашингтона» Бураковски.
Василевский уже закономерно начинает серии не лучшим образом, но в отличии от предыдущих раундов, в Денвере Андрей собрался и играл следующие периоды уверенно! У него было полно работы, давили и бросали хозяева искрометно: 38 бросков, 25 заблокированных «Тампой».
Кучеров создал магический гол, отдав шикарный пас, обыграл защитника, напоминавшего столб, но в остальном его не было заметно. Сергачёв был настолько хорош в первой игре, что затмил своими решениями самого Хедмана. Сложилось впечатление, что «Тампа» играла не на полную мощность. Такое мы уже проходили в этом плей-офф. «Колорадо» было свежее, на пользу пошёл огромный перерыв перед началом финала.
«Тампа» потратила немало сил в серии с «Рейнджерс», поэтому вся динамика ещё впереди. Кстати, судейство было странное, как минимум пять раз, я насчитала потенциальные удаления «Эвеланш». Момент, когда «Лайтнинг» дали штраф и оставили гостей втроём, выглядел нырком со стороны Кайла Макара.
Хотя сам Макар, как всегда, играл шикарно и стабильно: владение шайбой, катание, в большинстве. «Тампа» уже традиционно проиграла первый матч, не считая «Флориду», которую прошли 4-0. Но дальше у болельщиков «Болтс» есть повод для оптимизма: включится Стэмкос, Хедман, Пойнт, Палат, Куч. «Колорадо» на одном Макаре уже не проедет. Жду много шайб в следующей игре и ИТБ 2.5 шайбы от гостей».
Прогноз Виталия Славина с коэффициентом 3.50 на матч «Колорадо» — «Тампа».
Фетисов: а есть ли у «Авангарда» и КХЛ имидж, чтобы о нём задумываться?
Кучеров покорил достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли Петера Форсберга.
Вайсфельд: ЦСКА будет искать иностранца на вратарскую позицию.
The Athletic: Георгиев почти наверняка покинет «Рейнджерс».
Кожевников: Кучерова уже можно называть великим.
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