Даниил Медведев — Оскар Отте: результат матча, кто выиграл, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев пробился в финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?
В полуфинале первая ракетка мира оказался сильнее немца Оскара Отте. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
Встреча продолжалась 96 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, а также использовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Отте девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В финале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в полуфинале в трёх сетах сломил сопротивление Ника Кирьоса из Австралии — 4:6, 7:6, 7:6.
Чесноков: Медведев играет всё лучше и лучше — это даже огорчает.
Медведев выиграл семь из восьми последних матчей.
Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.
Наоми Осака отказалась от участия в Уимблдоне.
Тарпищев: будет успехом, если Медведев хотя бы сохранит набранное ранее.
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