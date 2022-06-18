«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: эксперты оценили шансы Кучерова и Ничушкина забить во 2-м матче

19 июня в Денвере «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проведут вторую игру финала Кубка Стэнли-2022. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.



Овечкин не сдержал смеха, рассказывая о бывшем игроке «Вашингтона» Бураковски.



«Колорадо» выиграл в первой встрече в овертайме со счётом 4:3 и захватил лидерство в серии.



Подопечные Джареда Беднара снова считаются фаворитами. Заключить пари на победу «Колорадо» по итогам основного времени предлагают с коэффициентом 2.20. Успех «Тампы» идёт за 2.88, ничья после 60 минут — за 4.57.



Гол россиянина Никиты Кучерова из «Тампы» доступен за 2.10, гол его партнёра Михаила Сергачёва — за 5.50. На результативный бросок в исполнении Валерия Ничушкина из «Колорадо» дают 3.50.

Если обе команды забьют как минимум по три раза, сыграет коэффициент 2.85.

Почему «Тампа» обыграет «Колорадо» во втором матче.

Максим Лебедев дал прогноз на победителя второй игры «Колорадо» — «Тампа».

Кучеров покорил достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли Петера Форсберга.



Фетисов: а есть ли у «Авангарда» и КХЛ имидж, чтобы о нём задумываться?



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