Эксперты оценили шансы Бетербиева нокаутировать Смита в Нью-Йорке

19 июня в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между россиянином Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим из США.
Григорий Дрозд дал прогноз с коэффициентом 9.50 на бой Бетербиев — Смит.
Победитель станет чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии трёх организаций. На данный момент Бетербиев владеет поясами WBC и IBF, а Смит является чемпионом по версии WBO.
Начало поединка запланировано примерно на 5:00 мск. Эксперты не сомневаются в победе российского спортсмена.
Ставки на победу Бетербиева принимаются за 1.15. Успех Джо Смита-младшего доступен за 6.20, на ничью дают 22.0.
Досрочная победа Бетербиева идёт за 1.36, а победа российского боксёра по очкам — за 4.90.
Если Бетербиев нокаутирует Смита в первом раунде, сыграет коэффициент 40.0. Победа россиянина на первой минуте боя доступна за 110.0.
Где покажут бой Бетербиев — Смит в прямом эфире.
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