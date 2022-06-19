Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: эксперты назвали шансы россиянина выиграть финал в Галле

19 июня состоится финальный матч турнира АТР-500 в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. Начало — не ранее 16:00 мск.

Медведев выиграл семь из восьми последних матчей.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.37. На успех Хуркача можно поставить в букмекерских конторах за 3.10.



Аналитики сомневаются, что матч третьего круга турнира в Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.64.

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