Артур Бетербиев — Джо Смит: результат боя, кто победил

Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим в объединительном бою.
Бетербиев рассказал о ближайших планах после победы над Смитом-младшим.
Поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO.
Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом уже во втором раунде.
В первом раунде Смит дважды оказался на настиле. Сперва он потерял равновесие, а под занавес отрезка пропустил сильный удар навстречу.
Во втором раунде боксёры устроили обмен ударами, по итогам которого американец вновь оказался в нокдауне. Смит сумел подняться, но Бетербиев зажал оппонента в угол и вновь отправил на настил ринга. Рефери зафиксировал нокаут.
Смита увезли в госпиталь после поражения нокаутом от Бетербиева.
Бетербиев одержал 18-ю победу нокаутом в 18 боях.
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