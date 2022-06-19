«Колорадо» — «Тампа»: результат второго матча, кто выиграл, какой счёт в серии, кто забил

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финала Кубка Стэнли – 2022. Игра состоялась в Денвере, итоговый счёт — 7:0.
Тренер «Тампы» назвал причины разгромного поражения во втором матче.
У «лавин» по разу отличились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм. Дважды отличился Кейл Макар, первый гол он забил в численном меньшинстве. Российский нападающий Валерий Ничушкин также оформил дубль.
Теперь на счету Ничушкина 13 (8+5) очков в 15 матчах плей-офф НХЛ. Россиянин был признан первой звездой второго матча.
Теперь «Колорадо» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующая игра состоится в Тампе на льду «Амали-Арены» 21 июня. Стартовое вбрасывание намечено на 3:00 мск.
Тренер «Колорадо» заявил, что Ничушкин создал для плей-офф.
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