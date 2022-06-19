Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: где смотреть финал в Галле, время начала матча

19 июня пройдёт финальный матч турнира категории АТР-500 в немецком Галле. В решающей встрече травяного турнира Даниил Медведев сразится с Хубертом Хуркачем. Начало игры намечено на 16:00 мск.
Медведев выиграл семь из восьми последних матчей.
В прямом эфире игру Медведева и Хуркача покажет «Сетанта Спорт Украина», а также Setanta Sports 1.
Первая ракетка мира считается явным фаворитом. Заключить пари на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.38. На успех Хуберта Хуркача можно поставить за 3.05.
Эксперты ждут от финального матча в Галле упорной борьбы: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.28.
Заключить пари на третий сет предлагается за 2.55, а на тай-брейк — за 1.61. Если тай-брейк будет в первой партии, зайдёт коэффициент 2.85.
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