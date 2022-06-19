Эксперты оценили шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли после 0:7 от «Колорадо»

Хоккейный сезон в североамериканской лиге на финишной прямой. Накануне состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 7:0 одержал «Колорадо».
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По дублю оформили Валерий Ничушкин и Кейл Макар, также голы на свой счёт записали Джош Мэнсон, Андре Бураковски и Даррен Хельм.
Счёт побед после двух игр 2-0 в пользу «Эвеланш», и серия переезжает в Тампу. Эксперты оценили шансы «Тампы» совершить камбэк и выиграть Кубок Стэнли. Сделать ставку на такое событие в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50, что приблизительно равно 18% вероятности.
При этом в третьей встрече, которая состоится 21 июня, букмекеры не могут выделить фаворита. Коэффициент на победу «Колорадо» составляет 2.37, а на успех «Тампы» можно поставить за 2.60.
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