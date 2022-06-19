«Атлетико Минейро» — «Фламенго»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Бразилии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Фламенго» в бразильской Серии А.

Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.

Ставка: тотал больше 24,5 удара по воротам за 1.85.

«Атлетико Минейро» не может выиграть уже четыре матча, что не свойственно для чемпиона прошлого сезона. При этом атака по-прежнему создаёт очень много моментов у ворот соперника: в среднем 17,3 удара, а в домашних турах — 19. После дисквалификации в центр поля возвращаются Жаир и Аллан, что наверняка придаст свежести хозяевам.



«Фламенго» в последнем туре сумел прервать трёхматчевую проигрышную серию домашней победой над «Куябой» (2-0). «Фла» по-прежнему нестабилен в результатах, поэтому ещё рано говорить о улучшениях, тем более в гостях. В любом случае красно-чёрные в среднем имеют почти 12 ударов в гостях.



С учётом отдохнувшего центра поля хозяева будут свежее. Жаир и Аллан будут снабжать мячами Халка, который является лидером по ударам в Бразилии. Вообще серия без побед у чемпиона затянулась, уже заговорили об отставке тренера. При этом у гостей будет всего третий матч с новым наставником, то есть в ближайших играх могут набирать ещё очки. Хозяева будут играть на победу, то есть в атаку.

И, по большому счёту, практически в одиночку способны пробить тотал ударов. Однако при такой игре у «Фла» также будут возможности для ударов. С учётом средних цифр и возможностей командам вполне по силам пробить тотал по ударам».

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