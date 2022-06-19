Букмекеры назвали шансы Леброна Джеймса стать чемпионом НБА вместе с «Лейкерс»

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса стать чемпионом НБА в следующем сезоне. Форвард выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Гомельский: на Стефена Карри ЦСКА точно бюджета не хватит.
В минувшем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в зону плей-ин. В качестве основных причин назывались травмы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, а также неубедительная игра Расселла Уэстбрука, который проводил в Лос-Анджелесе первый сезон.
В межсезонье «Лейкерс» сменили главного тренера: Фрэнк Вогель был отправлен в отставку, его место занял Дарвин Хэм. Несмотря на это, букмекеры не верят в перспективы команды.
Ставки на чемпионство «Лейкерс» принимаются с коэффициентом 20.0. Это лишь 12-е место в НБА. Фаворитами считаются «Голден Стэйт» (7.00), «Бруклин» и «Бостон» (по 7.50).
Выход «Лейкерс» в плей-офф доступен за 1.42. Если клуб снова не сможет пробиться в плей-офф, сыграет коэффициент 2.90.
Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции идёт за 12.0.
Главный тренер «Голден Стэйт» сравнил Стефена Карри с Тимом Данканом.
Неймар: тяжело быть спортсменом, не удаётся даже отпраздновать день рождения.
Леброн Джеймс рассказал, как смотрел плей-офф НБА на Мальдивах.
Президент МОК Бах: с российских спортсменов нельзя снимать отстранение.
- 19 июня 2022
-
23:16
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:00
-
10:49
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
05:27
-
00:27
- 18 июня 2022
-
23:41
-
21:13
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00