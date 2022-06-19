Букмекеры назвали шансы Леброна Джеймса стать чемпионом НБА вместе с «Лейкерс»

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса стать чемпионом НБА в следующем сезоне. Форвард выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».



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В минувшем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в зону плей-ин. В качестве основных причин назывались травмы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, а также неубедительная игра Расселла Уэстбрука, который проводил в Лос-Анджелесе первый сезон.

В межсезонье «Лейкерс» сменили главного тренера: Фрэнк Вогель был отправлен в отставку, его место занял Дарвин Хэм. Несмотря на это, букмекеры не верят в перспективы команды.

Ставки на чемпионство «Лейкерс» принимаются с коэффициентом 20.0. Это лишь 12-е место в НБА. Фаворитами считаются «Голден Стэйт» (7.00), «Бруклин» и «Бостон» (по 7.50).

Выход «Лейкерс» в плей-офф доступен за 1.42. Если клуб снова не сможет пробиться в плей-офф, сыграет коэффициент 2.90.

Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции идёт за 12.0.

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