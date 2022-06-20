Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: результат матча, кто победил, какой счёт

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале травяного турнира категории ATP-500 в немецком Галле поляку Хуберту Хуркачу.
Чесноков оценил игру Медведева в финале с Хуркачем.
Хуркач выиграл со счётом 6:1, 6:4, длительность встречи составила 64 минуты.
Даниил Медведев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. У Хуберта Хуркача девять эйсов при двух двойных ошибках, а также три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Поляк занимает 12-е место в действующем рейтинге ATP, на турнире он был посеян под пятым номером. Медведев — первая ракетка мира.
Даниил проиграл второй финал за две недели. На турнире в Хертогенбосхе он взял лишь пять геймов у голландца Тима ван Рейтховена — 4:6, 1:6.
Янчук: в отношениях Медведева с тренером появляются настораживающие нотки.
Томас Бах: не вижу смысла напоминать позицию МОК по российским спортсменам.
Медведев: понятия не имею, почему у женщин в Берлине такие призовые.
Зверев: я не поеду на US Open ради одного-двух матчей.
Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.
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