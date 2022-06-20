Максим Кресси — Райлли Опелка: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Истбурне

Профессиональный каппер Павел Кириченко сделал ставку на матч турнира АТР в Истбурне между Максимом Кресси и Райлли Опелкой.



Ставка: тай-брейк в 1-м сете за 2.27.



«Иронией судьбы жребий свел в первом круге Максима Кресси и Райлли Опелку. Все любители тенниса в курсе, что оба теннисиста имеют в арсенале очень мощную подачу, которая их и кормит всю жизнь.

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Сделать брейк на быстром травяном покрытии в этом матче будет почти подвигом. Если Кресси не накинет на себя якорь из двойных ошибок в одном из геймов, а Опелка будет более-менее стабильно попадать первым мячом, что он в принципе умеет, то теннисисты могут уверенно доехать до тай-брейка. Брейк здесь может созреть именно из-за концентрации ошибок от подающего, а не от мастерства принимающего.



Вариант на ТБ 12.5 гейма в стартовом сете предложу для ставки — это выбор, который напрашивается. По моему мнению, стоит игры здесь любой коэффициент, начиная с 1.80 и выше», — сказал Кириченко.

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