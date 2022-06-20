«Тампа» — «Колорадо»: букмекеры оценили шансы в 3-м матче финала НХЛ

21 июня в Тампе состоится 3-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

В НХЛ провели опрос, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». На своём льду «Эвеланш» выиграли со счётом 4:3 ОТ и 7:0.

Эксперты считают шансы команд практически равными. Заключить пари на победу «Тампа-Бэй» предлагается с коэффициентом 2.49, а победа «Колорадо» оценена в 2.53. Сделать ставку на ничью по итогам трёх периодов можно за 4.33.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы доступен за 2.08.

Итоговая победа «Тампы» в третьем матче идёт за 1.95, а победа «Колорадо» с учётом овертайма — за 1.97.

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