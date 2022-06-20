Тьяго Уайлд — Лукаш Росол: прогноз Ярослава Перканюка на матч квалификации Уимблдона

Профессиональный каппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч квалификации Уимблдона Тьяго Уайлд — Лукаш Росол.



Ставка: ТБ 21.5 за 1.70.



«Ещё совсем недавно Тьяго Уайлд был возле топ-100, выиграл дебютный ATP-турнир и подавал большие надежды. Но у теннисиста начался спад, затем проблемы со здоровьем. В прошлом году бразильца вовсе обвинили в домашнем насилии.

Аргументы были настолько убедительные, что с Уайлдом разорвали контракт все спонсоры, а сам он находился в плохом психологическом настрое и проигрывал всем подряд. На данный момент Тьяго по-прежнему пытается найти свою лучшую игру, но результатов нет, сплошные поражения на ранних стадиях турниров.

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Уайлд тяготеет к вязкому грунту. Бразильца нельзя назвать оборонительным игроком, он часто действует на корте первым номером и вкладывается в удары. Тьяго не имеет явных слабых сторон, каждый из игровых аспектов бразильца на среднем уровне, включая подачу.



Уже больше пяти лет Росол на спаде. Представитель Чехии вернулся на челленджеры, где безвылазно выступает по сегодняшний день. Во многом спад теннисиста понятен, у него были проблемы со здоровьем, к тому же стоит отметить и возраст (36 лет). Моментами Лукаш выстреливает на небольших челленджерах, но не способен на одном уровне выступать на дистанции.

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На данный момент Росол сбавил в каждом из игровых аспектов, начиная с подачи, заканчивая скоростью и выносливостью. В розыгрышах Лукаш действует только в сверхатакующей манере. Представитель Чехии часто прибегает к выходам к сетке, где способен обрабатывать самые сложные мячи (благодаря огромному опыту).



Росол смотрится предпочтительнее, даже несмотря на серьёзный спад и солидный возраст. Но я не думаю, что в этом матче будет разгромная победа от Лукаша. Всё же Уайлд имеет опыт выступлений на траве, да и это Уимблдон, где он точно будет бороться. Поэтому рекомендую присмотреться к тоталу», — сказал Перканюк.



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