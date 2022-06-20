«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 2.05.



«Вот у «Тампы» в финале Кубка Стэнли не получилось во второй раз подряд. И её болельщики теперь вместо ожидания третьего подряд титула начинают панику. А я точно знал, что второй матч закончится именно так, о чём и сообщил в своём прогнозе. Откуда знал?

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Так в прошедшую пятницу мы записывали программу. Точнее, даже две программы, и вторая была посвящена величию Андрея Василевского. Я пытался с разных сторон намекнуть, что хвалить заранее как-то некошерно, но Павел Лысенков был в своём амплуа и посторонние разговоры пресёк недрогнувшей рукой.

В итоге ту передачу мы записали, во втором матче получили то, что получили, а Вася получил семь шайб в свою «калитку». Причём его даже не стали менять, что было по меньшей мере нестандартно. Ведь в подобных случаях принято беречь в первую очередь психологию своего первого номера.



Сделанного уже не вернуть, и хозяин «Тампы» вправе строго спросить со своего генерального менеджера. Вправе спросить, но не станет. Потому что два Кубка Стэнли у «Тампы» уже никто не отберёт, на старуху, как известно, бывает проруха, и ещё не всё потеряно. Просто дорога к третьему подряд титулу стала немного длиннее и труднее.

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Но лично я верю, что весь этот путь «Тампа» преодолеет с честью. И начнёт преодолевать уже с третьего матча финальной серии, который станет для неё первым домашним.



Будет этот матч, конечно, сверхсложным и вполне может не уложиться в основное время. Но я всё-таки предполагаю, что все свои «пенки» в финале Василевский уже напускал, больше привычных двух за матч пропускать не будет, а нападение «Тампы» больше двух как-нибудь, с грехом пополам закатит.

Даже несмотря на то, что за третий матч «Колорадо» будет цепляться, как нищий за подол прихожанки, потому что в Денвере прекрасно понимают, глядя на отдыхающий «Рейнджерс»: стоит упустить инициативу — и пиши пропало. Стоит дать пальчик – отхватят всю руку. Бой будет непростой, но в итоге «Колорадо» всё-таки уступит.



Итак, домашняя победа «Тампы». Минимальная. То ли в основное время, то ли за его пределами», — сказал Лебедев.



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