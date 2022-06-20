Эксперты назвали шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли с 0-2 в финальной серии с «Колорадо»

21 июня в Тампе состоится 3-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.
В НХЛ провели опрос, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». На своём льду «Эвеланш» выиграли со счётом 4:3 ОТ и 7:0.
Букмекеры оценили шансы «Тампы» на итоговый успех. Прямо сейчас сделать ставку на победу «молний» в серии можно с коэффициентом 5.50. Это примерно 16% вероятности. При этом шансы «Колорадо» оценили коэффициентом 1.15 (84%).
Эксперты считают шансы команд в третьей игре практически равными. Заключить пари на победу «Тампа-Бэй» предлагается с коэффициентом 2.49, а победа «Колорадо» оценена в 2.53. Сделать ставку на ничью по итогам трёх периодов можно за 4.33.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы доступен за 2.08.
Итоговая победа «Тампы» в третьем матче идёт за 1.95, а победа «Колорадо» с учётом овертайма — за 1.97.
Как «Тампе» спасти финал со счёта 0-2.
Агент Ничушкина: если бы Валера думал о зарплате, он бы так не играл.
Почему «Тампа» расколдует «Колорадо» в третьем матче серии.
Канадский инсайдер рассказал о будущем Ничушкина.
The Athletic: вопрос только в том, кто заплатит Ничушкину большие деньги.
Тренер из НХЛ заявил, что Ничушкин был бесполезным хоккеистом.
Сергей Бобровский может покинуть «Флориду» из-за высокой зарплаты.
- 20 июня 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
05:22
- 19 июня 2022
-
23:16
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:00
-
10:49
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
05:27
-
00:27
- 18 июня 2022
-
23:41
-
21:13
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30