Тай Квятковски — Факундо Мена: прогноз Ярослава Перканюка на игру квалификации Уимблдона

Профессиональный каппер Ярослав Перканюк дал прогноз на игру квалификации Уимблдона Тай Квятковски — Факундо Мена.



Ставка: победа Мены за 2.13.



«В 2020 году Квятковски выиграл дебютный челленджер, приблизился к топ-200 и подавал надежды. Но уже через несколько месяцев стало понятно, что этот триумф больше случайность, чем закономерный результат. Тай неконкурентоспособен на высоком уровне, он слишком много ошибается, часто теряет концентрацию на ровном месте и не имеет бойцовского характера. Стоит только американцу проиграть важный гейм, как он сразу же опускает голову.

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Квятковски пытается строить игру за счёт подачи. Но проблема в том, что у него нет в арсенале пушечного первого мяча, ведь соперники часто принимают подачу американца. В розыгрышах Тай отыгрывает крайне слабо, он неоправданно рискует и с трудом держит мяч в корте, особенно с бэкхенда. Стоит также отметить плохую работу ног, по этой причине он большинство игрового времени проводит на быстрых кортах.



Мена практически всю карьеру провёл на фьючерсах. Только ближе к 30 годам теннисист улучшил результаты, перебрался на челленджеры, начал выигрывать титулы и регулярно выступать в финальных стадиях. Факундо игрок одного покрытия, он конкурентоспособен только на грунте. На быстрых кортах аргентинец появляется только в том случае, если у него есть возможность сыграть на престижном турнире.



Мена стабильнее действует вторым номером на корте. Он всеми доступными способами сбивает соперникам темп и ритм матча, заставляя рисковать и ошибаться. Факундо уверенно отыгрывает на приёме, мастерски орудует резаными и укороченными ударами.



Квятковски сыграет первый матч практически за восемь месяцев. Не исключено, что американец приехал на Уимблдон банально за чеком. До этого теннисист пять матчей провёл на траве и все проиграл. Мена впервые в карьере выйдет на травяные корты, но у него было время для тренировок. К тому же Факундо в оптимальной форме. Думаю, Мена воспользуется своим шансом и одержит победу», — сказал Перканюк.

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