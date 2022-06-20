Петра Мартич — Джоди Бёррэдж: прогноз Ильи Родина на игру турнира в Истбурне

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Истбурне Петра Мартич — Джоди Бёррэдж.



Ставка: победа Бёррэдж с форой (+4) за 1.71.



«Юле Нимайер, Татьяна Мария, Сабина Лисицки на турнире в немецком Бад-Хомбург и Кэйти Бултер, Хэрриет Дарт и Джоди Бёррэдж в Истборне. Как думаете, что общего между этими шестью девушками? Три немки и три великобританки, которые сыграют на домашних турнирах?

Накричал на тренера и жену. Почему очередной финал Медведева обернулся истерикой.

Правильно, а ещё и тот факт, что все эти девушки получили уайлд-кард от организаторов, следовательно, должны себя показать в полной красе! Одна из моих гипотез и наблюдений за женским теннисом гласит: играй от участниц, которые получали приглашение от организаторов. Лучше, чтобы приглашённые участницы были среди местных.



В общем, выбирайте любую из них и играйте. Так, например, Бултер уже выигрывает у Мартинцовой на момент написания прогноза, а ведь Кэйти шла небольшим андердогом. Как бы там ни было, но я, по традиции первых кругов, выбираю матч явного андердога по мнению букмекерских контор — Джоди Бёррэдж.

Честно говоря, не видел её воочию, но результаты последних игр Джоди сигнализируют, что девушка не подарок. На это рассчитывают и организаторы, предоставив уайлд-кард 23-летней соотечественнице», — сказал Родин.



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