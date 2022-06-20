Себастьян Офнер — Педру Соуза: ставка Сергея Фомина на матч квалификации Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч квалификации Уимблдона Себастьян Офнер — Педру Соуза.



Ставка: победа Офнера с форой (-4.5) за 1.70.



«Офнер вернулся после травмы в апреле этого года и смог набрать неплохой игровой ход. Сначала выиграл титул в Праге, а затем ему покорилась квалификация к «Ролан Гаррос».

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Но и после грунтового «Шлема» Себастьян без дела не сидел. Уже успел поиграть на траве и получить практику на данном покрытии. Поэтому австриец выглядит вполне готовым к данной квалификации. И вполне может бороться за выход в основную сетку турнира.



Соуза, напротив, после «Ролан Гаррос» не играл. Да и на траве чувствует себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Всего две победы были добыты на травяных кортах за всю карьеру. Причём последняя виктория состоялась аж в 2017 году. Так что его по праву можно считать здесь явным аутсайдером.



Здесь и сейчас Офнер смотрится куда интереснее, чем его соперник. У него должно быть заметное преимущество в игровых кондициях по ходу матча. Поэтому предположу минусовую фору на австрийца», — сказал Фомин.



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