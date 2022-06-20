Дженсон Бруксби — Джек Дрэйпер: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Истбурне

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга мужского турнира в Истбурне Дженсон Бруксби — Джек Дрэйпер.
Ставка: победа Бруксби по эйсам с форой (+6.5) за 1.93.
«Давайте посмотрим статистику сегодняшних соперников. Берём только матчи на траве, но не за последний год, а за всю карьеру теннисистов, так как у Джека Дрэйпера небольшой опыт выступления на таком покрытии.
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Дженсон Бруксби в среднем за гейм делает 0.24 эйса, а от своих соперников пропускает 0.43 эйса. Джек Дрэйпер в среднем за гейм делает 0.65 эйса, а от соперников он пропускает с частотой 1.06 эйса за гейм. Получается, что у англичанина серьёзное преимущество на своей подаче, но зато на приёме он действует очень слабо.
За свою карьеру теннисисты ни разу не играли друг против друга. Из-за малого числа матчей у Джека Дрэйпера на траве не получится воспользоваться и «синтетическими» матчами.
Так что остаётся полагаться только на общие статистические выкладки. А они говорят о том, что американец должен не сильно уступить англичанину по эйсам», — сказал Чаплыгин.
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