Дженсон Бруксби — Джек Дрэйпер: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Истбурне

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга мужского турнира в Истбурне Дженсон Бруксби — Джек Дрэйпер.



Ставка: победа Бруксби по эйсам с форой (+6.5) за 1.93.



«Давайте посмотрим статистику сегодняшних соперников. Берём только матчи на траве, но не за последний год, а за всю карьеру теннисистов, так как у Джека Дрэйпера небольшой опыт выступления на таком покрытии.

Накричал на тренера и жену. Почему финал Медведева обернулся истерикой.

Дженсон Бруксби в среднем за гейм делает 0.24 эйса, а от своих соперников пропускает 0.43 эйса. Джек Дрэйпер в среднем за гейм делает 0.65 эйса, а от соперников он пропускает с частотой 1.06 эйса за гейм. Получается, что у англичанина серьёзное преимущество на своей подаче, но зато на приёме он действует очень слабо.



За свою карьеру теннисисты ни разу не играли друг против друга. Из-за малого числа матчей у Джека Дрэйпера на траве не получится воспользоваться и «синтетическими» матчами.

Так что остаётся полагаться только на общие статистические выкладки. А они говорят о том, что американец должен не сильно уступить англичанину по эйсам», — сказал Чаплыгин.



Янчук: в отношениях Медведева с тренером появляются настораживающие нотки.



Томас Бах: не вижу смысла напоминать позицию МОК по российским спортсменам.



Чесноков оценил игру Медведева в финале с Хуркачем.



Медведев: понятия не имею, почему у женщин в Берлине такие призовые.



Зверев: я не поеду на US Open ради одного-двух матчей.



Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.