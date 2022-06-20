Эксперты оценили шансы «Тампы» размочить счёт в серии с «Колорадо»

21 июня пройдёт третий матч серии финала Кубка Стэнли — 2022 между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 мск.
Как «Тампе» спасти финал со счёта 0-2.
После двух матчей в серии лидирует «Колорадо» — 2-0. Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл вторую встречу со счётом 0:7.
Эксперты считают шансы команд в третьем матче абсолютно равными. Поставить на победу «Тампы» в основное время предлагают за 2.50, успех «Колорадо» также идёт за 2.50. На ничью после 60 минут дают 4.71.
Аналитики не уверены, что голов в третьей встрече финала НХЛ будет много: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.13. Заключить пари на победу «Тампы» с разницей в два и более гола можно за 3.20.
Итоговая победа «Тампы» в третьем матче доступна за 1.96, успех «Колорадо» с учётом дополнительного времени также идёт за 1.96.
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Почему «Тампа» расколдует «Колорадо» в третьем матче серии.
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